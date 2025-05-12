Зеленський: Україна бажає присутності Трампа на зустрічі з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б, аби колишній президент США Дональд Трамп був присутній на потенційній зустрічі з представниками Російської Федерації у Стамбулі. Про це глава держави повідомив у відповідь на заяву Трампа про можливість його участі в таких переговорах.

"Ми в Україні хотіли б, щоб президент Трамп був з нами на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато чого можна змінити", — наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, він підтримує ідею повного та безумовного припинення вогню, достатньо тривалого, щоб закласти основу для дипломатії. Зеленський також підтвердив готовність України забезпечити тишу зі свого боку та висловив готовність до прямих перемовин з російською стороною.

Очікується, що можлива зустріч може відбутися у Стамбулі 15 травня, і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти її на найвищому рівні. Володимир Зеленський зазначив, що особисто буде в Туреччині і сподівається, що російська сторона не ухилятиметься від цих переговорів.

Заява Зеленського пролунала на тлі обговорень щодо пошуку шляхів до мирного врегулювання конфлікту та можливої участі різних міжнародних посередників у цьому процесі.