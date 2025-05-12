Зеленський: Україна бажає присутності Трампа на зустрічі з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б, аби колишній президент США Дональд Трамп був присутній на потенційній зустрічі з представниками Російської Федерації у Стамбулі.
"Ми в Україні хотіли б, щоб президент Трамп був з нами на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато чого можна змінити", — наголосив Зеленський.
За словами українського лідера, він підтримує ідею повного та безумовного припинення вогню, достатньо тривалого, щоб закласти основу для дипломатії.
Заява Зеленського пролунала на тлі обговорень щодо пошуку шляхів до мирного врегулювання конфлікту та можливої участі різних міжнародних посередників у цьому процесі.