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Економіка

ЄС виділить Україні 900 млн євро за рахунок активів рф

ЄС виділить Україні 900 млн євро за рахунок активів рф

Євросоюз (ЄС) найближчими тижнями виділить 900 млн євро (999.83 млн доларів) на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Про це повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття II форуму оборонної промисловості Україна-ЄС. 

Як відзначив Фріс, підтримка Україні, яку нададуть протягом найближчих двох тижнів, буде профінансованою за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів. 

Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості, – відзначив Фріс.

Фріс відзначив, що минулого тижня у Львові були підписані контракти, які допоможуть інвестувати гроші в "найсучасніші галузі української оборонної промисловості, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет".

Нагадаємо, раніше Євросоюз запустив програму стимулів на 500 млн євро для залучення вчених.

Теги:

фінансова підтримказаморожені активи рфУкраїна-ЄС
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