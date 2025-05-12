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Полiтика

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин.

Про це йдеться у проєкті закону про ратифікацію Угоди між урядом України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як зазначено у документі, угода зі США зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, а також прагненні до суверенної та стійкої України.

Крім того, угода є новою моделлю взаємодії України з ключовим стратегічним партнером, стверджує міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у четвер, 8 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин та заснування інвестиційного фонду для відновлення.

А у ніч проти 1 травня стало відомо, що Україна та США підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

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Зеленськийугода про надраУкраїна-США
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