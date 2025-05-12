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Економіка

Україна збільшує Фонд Відновлення: 665 млн грн спрямовані на ремонти пошкодженого житла

Україна збільшує Фонд Відновлення: 665 млн грн спрямовані на ремонти пошкодженого житла

Кабінет Міністрів України виділив значну суму – 665 мільйонів гривень – з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти призначені для виплати компенсацій власникам пошкодженого житла в рамках державної програми "єВідновлення", яка допомагає українцям повернутися до своїх домівок після руйнувань.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, завдяки цій ініціативі буде відремонтовано 7 389 житлових приміщень, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій. Виділені кошти дозволять покрити як дрібні, так і капітальні ремонти.

Програма "єВідновлення" передбачає два основні типи компенсацій:

  • Категорія А: Виплати на поточні ремонти, що можуть сягати до 200 тисяч гривень.
  • Категорія Б: Компенсації на капітальні ремонти, які становлять від 200 до 350 тисяч гривень для квартир та від 200 до 500 тисяч гривень для приватних будинків.

Загальний бюджет програми "єВідновлення" на 2025 рік становить 1 мільярд гривень, з яких 400 мільйонів зарезервовано для ремонтів категорії А і 600 мільйонів – для категорії Б.

Нагадаємо, що "єВідновлення" вже надало допомогу понад 96 тисячам українських родин, які отримали компенсацію за пошкоджене або повністю зруйноване житло. Програма є ключовою частиною ширших зусиль з відбудови України, на яку, за оцінками Світового банку, протягом наступного десятиліття необхідно 524 мільярди доларів.

Президент України Володимир Зеленський раніше оголосив, що на 2025 рік на програму "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде виділено 15 мільярдів гривень, що дозволить придбати житло приблизно 10 тисячам родин. Нещодавно Міністерство розвитку громад та територій також отримало перші 4,3 мільярда гривень для оплати сертифікатів на житло для ВПО, і вже 50 сімей успішно скористалися цією можливістю, знайшовши собі нові домівки.

Теги:

руйнуванняФонд ВідновленняКабінет Міністрів України
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