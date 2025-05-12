Пропозиція Путіна щодо Стамбульських переговорів – нова пастка з використанням Туреччини як посередника

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна висловив глибокий скептицизм щодо щирості намірів Володимира Путіна щодо мирних переговорів з Україною, назвавши пропозицію російського лідера про прямі переговори у Стамбулі "новою пасткою" та зазначивши, що господар Кремля свідомо гальмує мирний процес. Заява естонського міністра прозвучала в коментарі для ERR.

За словами Тсахкна, він не вірить у справжні прагнення Кремля досягти миру. "Єдиний, хто насправді прагне перемир'я – це Україна. Причому робить це цілком відкрито: з ініціативи президента Зеленського, а також за відчутної підтримки з боку США, включно з Трампом, і всієї Європи", – наголосив естонський міністр.

Очільник МЗС Естонії зазначив, що для припинення бойових дій Путіну "вистачило б одного розпорядження, щоб перемир'я набуло чинності". "Але, схоже, Путін цього перемир'я не хоче. Тепер він, схоже, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника, щоб почати якісь двосторонні переговори", – резюмував Тсахкна, вказуючи на стратегію Кремля уникнути реального мирного врегулювання.

Раніше російський президент Володимир Путін заявляв про свою налаштованість на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі, що мали відбутися в четвер, 15 травня. На тлі цієї пропозиції, колишній президент США Дональд Трамп, як повідомляється, вимагав від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, незважаючи на те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори". Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ у Стамбулі.

Проте, Таллінн, в особі свого головного дипломата, застерігає від цих ініціатив, розглядаючи їх як маніпуляцію з боку Москви, спрямовану на уповільнення підтримки України та розкол серед її союзників.