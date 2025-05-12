Таліби в Афганістані заборонили гру в шахи

Рух «Талібан», який контролює владу в Афганістані, заборонив гру в шахи через переконання, що вона може асоціюватися з азартними іграми, забороненими законами країни про захист моралі.

Про це повідомляє France24.

«Шахи в шаріаті вважаються азартними іграми. Існують релігійні міркування щодо шахів. Доки ці міркування не будуть вирішені, (ігри в - ред.) шахи в Афганістані призупинені», - заявив речник спортивного директорату Атал Машвані.

Азартні ігри в Афганістані заборонені відповідно до закону про поширення чеснот і запобігання пороку, оголошеного минулого року.

За словами Машвані, національна шахова федерація не проводила жодних офіційних заходів близько двох років і «мала деякі проблеми на рівні керівництва».

Як зазначається, це рішення відображає постійне застосування талібами суворого тлумачення ісламського права з моменту захоплення влади в 2021 році. Останніми роками влада Афганістану обмежила інші види спорту, а жінкам взагалі заборонили займатися спортом у країні.

Раніше таліби призупинили роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції.