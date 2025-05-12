Банки знову обмежують грошові перекази громадян

З 1 червня 2025 року банки в Україні зменшать місячні ліміти на грошові операції для клієнтів без підтверджених джерел доходу. Обмеження стосуватимуться як карткових переказів, так і платежів за реквізитами IBAN.

Нові ліміти встановлені:

- Для клієнтів з низьким і середнім рівнем ризику ліміт знижується з 150 000 грн до 100 000 грн на місяць.

- Для клієнтів з високим рівнем ризику діятиме обмеження у 50 000 грн на місяць (без змін).

Ці правила не стосуються клієнтів з офіційно підтвердженими доходами — зокрема, зарплатних клієнтів та осіб, які надали відповідні документи:

- довідки ОК-5, ОК-7

- податкову декларацію

- зарплатні відомості

- виплати від державних органів

- підтверджені доходи членів родини

- документи про волонтерську діяльність

Клієнти, які хочуть здійснювати перекази понад встановлені ліміти, повинні надати документи про джерела доходу. У разі підтвердження банки можуть скасувати або підвищити ліміти відповідно до фінансової спроможності особи.

Також з червня банки запроваджують обмеження на кількість рахунків:: не більше трьох рахунків в одній валюті для клієнтів без підтверджених доходів.