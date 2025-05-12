Кожна третя людина в Україні має або депресивний стан, або зазнавала ПТСР

Кількість звернень українців з приводу розладів ментального здоров’я зросла вдвічі.

В Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР.

Про це у телеетері заявила голова НСЗУ Наталія Гусак, передає Укрінформ.

«Аналізуючи кількість послуг, які закуповує держава, ми бачимо, що українці все частіше з’являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров’я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше», — зазначила Гусак.

За її словами, кожна третя людина в Україні вже має або депресивний стан, або зазнавала ознаки ПТСР, або має якісь інші симптоми порушення психічного здоров’я.

Загалом же, за оцінкою ВООЗ, близько дев’яти мільйонів українців потребують зараз або потребуватимуть надалі допомоги з приводу зазначених станів.

Гусак також підкреслила, що дуже важливо не відкладати турботу про своє ментальне здоров’я, оскільки воно має суттєвий вплив на здоров’я фізичне. Зокрема, лікарі за останні три роки спостерігають збільшення випадків загострення хронічних захворювань, а також випадків інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань, причиною яких також є фактори ментального характеру.

Очільниця НСЗУ нагадала, що з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.