Офіс Президента заблокував розгляд закону про крипту — нардеп

Розгляд законопроєкту, що мав регламентувати ринок криптовалюти в Україні, наразі заблокований, - повідомив народний депутат Ярослав Железняк, заявивши, що ініціативу призупинили за втручанням Офісу Президента.

За словами нардепа, документ, який мав на меті надати правову основу для легальної роботи криптокомпаній, запровадити ліцензування, оподаткування й державне регулювання віртуальних активів, не зміг просунутись далі в парламенті саме через позицію Банкової.

«Законопроєкт про крипту, на жаль, заблоковано через Офіс Президента», — зазначив Железняк.

Документ мав імплементувати положення європейського регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), а також привести українське законодавство у відповідність до стандартів FATF щодо запобігання відмиванню коштів. Прийняття закону мало б легалізувати діяльність криптобірж, платіжних операторів, провайдерів електронних гаманців, а також запровадити державний контроль і відповідні податкові механізми.

Затягування процесу викликає невдоволення серед представників криптоспільноти. Експерти наголошують, що в умовах війни та глобального технологічного розвитку відсутність чіткої правової бази для цифрових активів уповільнює надходження інвестицій і штовхає криптооператорів до роботи в тіні або до переїзду в інші країни з прозорішим законодавством.

Більше того, в разі подальшого зволікання Україна ризикує втратити шанс стати частиною європейського крипторинку, особливо на тлі поступового впровадження MiCA у країнах ЄС.

Наразі подальша доля законопроєкту невідома. Народні депутати очікують на роз’яснення від представників Офісу Президента щодо причин блокування та можливих строків перегляду рішення. У парламенті сподіваються, що політична воля все ж дозволить повернутись до розгляду документа найближчим часом.