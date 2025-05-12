Хто має повторно проходити ВЛК, пояснили в ТЦК

З лютого 2025 року, відповідно до оновлених вимог, обов’язковому повторному проходженню ВЛК підлягають:

- Чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби.

- Всі військовозобов’язані, за винятком осіб з інвалідністю, які підтвердили свій статус відповідними документами.

Мета повторного проходження комісії — оновлення медичних висновків та можливе переглядання статусу придатності в умовах воєнного часу, коли потрібен актуальний стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, - зазначив начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького ОТЦК та СП, підполковник Олег Чугуєнко

Процедура організована наступним чином:

- Громадянин може особисто звернутися до районного ТЦК та СП, або скористатися мобільним застосунком «Резерв+», щоб отримати направлення на медичний огляд.

- Медичні огляди проводяться військово-лікарськими комісіями при медичних закладах, які уповноважені здійснювати такі перевірки.

Стандартний термін проходження медичного огляду — до 4 днів. Якщо потрібно пройти додаткові обстеження, термін може бути продовжено до 14 днів.

Кінцевий термін проходження повторної ВЛК для осіб, які були раніше визнані обмежено придатними — 5 червня 2025 року.

Підполковник Чугуєнко попередив, що всі особи, які не звернуться для проходження повторної медкомісії у встановлений термін, будуть визнані порушниками законодавства. Відповідальність за ухилення може включати адміністративні або кримінальні санкції відповідно до законів України, що регламентують мобілізаційні заходи.