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Полiтика

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни, – Зеленський

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни, – Зеленський

"Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", – заявив Володимир Зеленський.

Теги:

Зеленськийвійна в Україніагресія рф
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