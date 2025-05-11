За які спортивні клуби вболіває новий Папа Римський

Вперше Папою Римським став американець Роберт Френсіс Прево. Лев XIV (Роберт Френсіс Прево), як і його попередник Франциск, є спортивним уболівальником.

Про обрання нового тата було оголошено під час матчу на престижному тенісному турнірі серії "Мастерс" у Римі. І це невипадково, адже Лев XIV любить теніс.

Роберт Френсіс Прево народився в Чикаго, одному з найспортивніших міст світу. У місті 16 професійних спортивних команд. Чикаго є одним із небагатьох міст, представлених у всіх топ-5 спортивних ліг Північної Америки (NFL, MLB, НБА, НХЛ, MLS). При цьому у топ-4 популярних ліг клуби з Чикаго є багаторазовими чемпіонами. Також у місті є студентські команди з трьох коледжів (студентський спорт дуже популярний у США).

Крім того, головна ліга бейсболу (MLB) - однієї з найпопулярніших ігор у США - була заснована саме в Чикаго. І "місто вітрів" представлене одразу двома клубами у MLB - "Кабс" і "Вайт Сокс", які по три рази ставали чемпіонами. По дві команди є в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, але лише у Чикаго кожен з клубів завоював щонайменше три чемпіонські титули.

"Кабс" нарівні з "Атлантою Брейвз" є найстарішим спортивним клубом у Північній Америці, а "Вайт Сокс" - одним із найстаріших. Фактично ці дві команди поділили мешканців міста на дві частини. І одразу після обрання Роберта Прево постало питання: понтифік вболіває за "Кабс" чи "Вайт Сокс"?

Прево був помічений на фіналі світової серії MLB у 2005 році, де "Чикаго Вайт Сокс" переміг "Х'юстон" і завоював останній чемпіонський титул.

"Вайт Сокс" жодним чином не відреагували на обрання уродженця міста. А "Кабс" у соцмережах привітали Прево і опублікували фото стадіону, на електронному табло якого написано: "Привіт, Чикаго! Він - фанат "Кабс"!".

Однак брат нового Папи спростував це твердження в інтерв'ю телеканалу WGN.

Він ніколи, ніколи не був фанатом Кабс. Тож я не знаю, звідки це взялося. Він завжди був фанатом "Сокс".

Після цього в соцмережах "Вайт Сокс" з'явилася відповідь на пост "Кабс": "Привіт, Чикаго! Він фанат "Сокс"!".

Сім'я завжди знає краще! Ми раді, що фанат "Вайт Сокс" представлений у Ватикані. Смугаста майка "Вайт Сокс" з його ім'ям та бейсболка вже на шляху до Риму, і, звичайно ж, понтифіка завжди чекають на стадіоні.

За словами настоятеля храму августинців у Флоренції Джузеппе Пагано, який є другом Прево, новий Папа Римський також є вболівальником італійського футбольного клубу "Рома".

Він любить спорт. Він великий фанат "Роми". Я розмовляв з ним після матчу "Рома" - "Фіорентина". Він жартома сказав мені: "Перемога "Роми" - це перше диво Франциска після його смерті.

Прево є випускником католицького Університету Вілланова, одного з найспортивніших у США. Його студенти виступають на Олімпіадах незмінно з 1948 року, завоювавши загалом 13 медалей - дев'ять золотих та чотири срібні.

Спортивні команди з ігрових видів виступають практично у всіх провідних студентських лігах США. Серед них виділяється команда з баскетболу. Фінал чотирьох студентської ліги, що називається "березневим божевіллям", входить до найрейтинговіших шоу на американському ТБ і в цей час затьмарює навіть НБА.

А протистояння баскетбольних команд Вілланови та єзуїтського університету Святого Йосипа називається "священною війною", оскільки є одним із найзапекліших у північноамериканському спорті.

Прево є шанувальником баскетболу та вболіває за університетську команду. Про це The Athletic повідомив американський священник Роберт П. Хаган, який товаришує з Прево 27 років.

"Він любить баскетбол, особливо у Вілланові", - заявив Хаган, який є старшим помічником спортивного директора та давнім капеланом чоловічих команд Вілланови з американського футболу та баскетболу.

Спортивні фанати пов'язали обрання випускника Вілланови на папський престол з можливим першим з 1973 року чемпіонством клубу НБА "Нью-Йорк Нікс", оскільки одразу кілька представників університету виступають за цю команду з "Великого яблука"

На момент обрання нового папи "Нью-Йорк" після двох сенсаційних гостьових перемог вів з рахунком 2-0 у чвертьфінальній серії плей-офф над чинним чемпіоном "Селтікс" з Бостона, "католицького"мегаполісу США за відсотком населення. При цьому "Нікс" двічі відіграли різницю у 20 очок.