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Спорт

За які спортивні клуби вболіває новий Папа Римський

За які спортивні клуби вболіває новий Папа Римський

Вперше Папою Римським став американець Роберт Френсіс Прево. Лев XIV (Роберт Френсіс Прево), як і його попередник Франциск, є спортивним уболівальником. 

Про обрання нового тата було оголошено під час матчу на престижному тенісному турнірі серії "Мастерс" у Римі. І це невипадково, адже Лев XIV любить теніс.

Роберт Френсіс Прево народився в Чикаго, одному з найспортивніших міст світу. У місті 16 професійних спортивних команд. Чикаго є одним із небагатьох міст, представлених у всіх топ-5 спортивних ліг Північної Америки (NFL, MLB, НБА, НХЛ, MLS). При цьому у топ-4 популярних ліг клуби з Чикаго є багаторазовими чемпіонами. Також у місті є студентські команди з трьох коледжів (студентський спорт дуже популярний у США).

Крім того, головна ліга бейсболу (MLB) - однієї з найпопулярніших ігор у США - була заснована саме в Чикаго. І "місто вітрів" представлене одразу двома клубами у MLB - "Кабс" і "Вайт Сокс", які по три рази ставали чемпіонами. По дві команди є в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, але лише у Чикаго кожен з клубів завоював щонайменше три чемпіонські титули.

"Кабс" нарівні з "Атлантою Брейвз" є найстарішим спортивним клубом у Північній Америці, а "Вайт Сокс" - одним із найстаріших. Фактично ці дві команди поділили мешканців міста на дві частини. І одразу після обрання Роберта Прево постало питання: понтифік вболіває за "Кабс" чи "Вайт Сокс"?

Прево був помічений на фіналі світової серії MLB у 2005 році, де "Чикаго Вайт Сокс" переміг "Х'юстон" і завоював останній чемпіонський титул.

"Вайт Сокс" жодним чином не відреагували на обрання уродженця міста. А "Кабс" у соцмережах привітали Прево і опублікували фото стадіону, на електронному табло якого написано: "Привіт, Чикаго! Він - фанат "Кабс"!".

Однак брат нового Папи спростував це твердження в інтерв'ю телеканалу WGN.

Він ніколи, ніколи не був фанатом Кабс. Тож я не знаю, звідки це взялося. Він завжди був фанатом "Сокс".

Після цього в соцмережах "Вайт Сокс" з'явилася відповідь на пост "Кабс": "Привіт, Чикаго! Він фанат "Сокс"!".

Сім'я завжди знає краще! Ми раді, що фанат "Вайт Сокс" представлений у Ватикані. Смугаста майка "Вайт Сокс" з його ім'ям та бейсболка вже на шляху до Риму, і, звичайно ж, понтифіка завжди чекають на стадіоні.

За словами настоятеля храму августинців у Флоренції Джузеппе Пагано, який є другом Прево, новий Папа Римський також є вболівальником італійського футбольного клубу "Рома".

Він любить спорт. Він великий фанат "Роми". Я розмовляв з ним після матчу "Рома" - "Фіорентина". Він жартома сказав мені: "Перемога "Роми" - це перше диво Франциска після його смерті.

Прево є випускником католицького Університету Вілланова, одного з найспортивніших у США. Його студенти виступають на Олімпіадах незмінно з 1948 року, завоювавши загалом 13 медалей - дев'ять золотих та чотири срібні.

Спортивні команди з ігрових видів виступають практично у всіх провідних студентських лігах США. Серед них виділяється команда з баскетболу. Фінал чотирьох студентської ліги, що називається "березневим божевіллям", входить до найрейтинговіших шоу на американському ТБ і в цей час затьмарює навіть НБА.

А протистояння баскетбольних команд Вілланови та єзуїтського університету Святого Йосипа називається "священною війною", оскільки є одним із найзапекліших у північноамериканському спорті.

Прево є шанувальником баскетболу та вболіває за університетську команду. Про це The Athletic повідомив американський священник Роберт П. Хаган, який товаришує з Прево 27 років.

"Він любить баскетбол, особливо у Вілланові", - заявив Хаган, який є старшим помічником спортивного директора та давнім капеланом чоловічих команд Вілланови з американського футболу та баскетболу.

Спортивні фанати пов'язали обрання випускника Вілланови на папський престол з можливим першим з 1973 року чемпіонством клубу НБА "Нью-Йорк Нікс", оскільки одразу кілька представників університету виступають за цю команду з "Великого яблука"

На момент обрання нового папи "Нью-Йорк" після двох сенсаційних гостьових перемог вів з рахунком 2-0 у чвертьфінальній серії плей-офф над чинним чемпіоном "Селтікс" з Бостона, "католицького"мегаполісу США за відсотком населення. При цьому "Нікс" двічі відіграли різницю у 20 очок.

Теги:

спортПапа Римський
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