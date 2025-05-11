США схвалили передання Україні 125 далекобійних ракет і 100 ракет для Patriot, – ЗМІ

США погодили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot, що зберігалися на озброєнні Німеччини.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело в американському Конгресі.

Видання зазначає, що навіть якщо зброя вже перебуває у розпорядженні іншої держави, зокрема Німеччини, її передача третій країні можлива лише за згоди уряду США, адже ці ракети були вироблені в Сполучених Штатах.

Потребу в такому озброєнні українська сторона неодноразово підкреслювала. Ще в лютому президент Володимир Зеленський заявляв про нестачу ракет для систем Patriot, які захищають українське небо.

У квітні глава держави повідомив, що для ефективної протидії російським балістичним ракетам Україні необхідно щонайменше десять додаткових комплексів Patriot. Київ також готовий придбати ці системи у США за 15 мільярдів доларів.

За словами Зеленського, він обговорював питання придбання або виробництва Patriot безпосередньо з колишнім президентом США Дональдом Трампом, пропонуючи різні формати співпраці — від закупівлі до отримання ліцензії на виробництво. Окрім того, Україна продовжує роботу над створенням власного аналога цієї системи ППО.