Або РФ погоджується на повне й безумовне 30-денне припинення вогню, або ЄС вводить санкції

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що повне і безумовне 30-денне припинення вогню має бути реалізоване без жодних попередніх умов, а в разі порушення з боку РФ, проти неї будуть застосовані жорсткі санкції.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Сьогодні відбулося засідання «Коаліції охочих». Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізоване без жодних попередніх умов, щоб прокласти шлях до змістовних мирних переговорів. М'яч тепер на полі Росії», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС готовий посилити тиск на Росію у разі відмови від цієї пропозиції. «Ми готові продовжувати сильний тиск на Росію і запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню. Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, який є життєво важливим для безпеки і стабільності на нашому континенті», - зазначила вона.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також заявив про рішучу підтримку 30-денного припинення вогню.

«Від Нової Зеландії та Австралії до Канади, разом з європейськими країнами, «Коаліція охочих» об'єдналася, щоб допомогти Україні захистити себе та досягти миру. Сьогодні ми зібралися не для того, щоб згадувати минуле, а для того, щоб працювати над досягненням справедливого і тривалого миру в сьогоденні. Ми рішуче підтримуємо безумовну пропозицію США та України щодо 30-денного припинення вогню, яка може прокласти шлях до змістовних мирних переговорів», - наголосив Кошта.

Він також підтвердив готовність запровадити додаткові санкції, якщо Росія не дотримуватиметься режиму припинення вогню.

«Наша відданість підтримці України залишається непохитною, і ми продовжуватимемо використовувати інструменти ЄС для майбутніх військових та безпекових гарантій», - додав глава Євроради.

Вранці 10 травня до Києва прибули Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск.