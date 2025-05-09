Усякий фашизм приречений, – Ігор Корж

Ігор Корж - засновник ГО «Європейський шлях України» спеціально для ForUA.

Збулося те, що передбачав великий Вінстон Черчилль, який казав, що фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами.

На жаль, хоча це й було зумовлено ходом історії, головним об’єктом агресії цих нових фашистів стала Україна.

Сьогодні, 9 травня, на росії перемогу над фашизмом святкують нелюди, які влаштували пекло в Бучі, Маріуполі та інших наших містах. Нелюди, які ракетами та дронами вбивають і калічать сплячих українських дітей…

Але будь-який фашизм, і цьому нас вчить історія, приречений.

І те, що кремлівські вожді погано засвоїли цей урок, їх не врятує. Зрештою зло буде повалене.

Слава Україні! Героям слава!