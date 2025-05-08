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Суспiльство

В Україні згадали про жахливі злочини проти людяності угорських союзників Гітлера

В Україні згадали про жахливі злочини проти людяності угорських союзників Гітлера

Терміни "геноцид" та "злочини проти людяності" вперше використали під час Нюрнберзького процесу над нацистами. Він тривав із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року. Тоді судили 21 найвпливовішого з живих керівників нацистської Німеччини. Та ще протягом декількох років потому суди над нацистами та їхніми союзниками відбувалися в різних містах і країнах.

Так, у Чернігові 17 листопада 1947 року в міському кінотеатрі імені Щорса (нині Молодіжний центр, — ред.) розпочався відкритий судовий процес над угорськими та німецькими військовими, яких підозрювали у воєнних злочинах на окупованій території тодішньої УРСР. Зокрема — півночі. Тоді на лаві підсудних були 16 підозрюваних, серед них — 13 угорських військових, — ідеться в книзі "Чернігівський процес" дослідника Віктора Моренця. Більшість із них свою провину "визнавали частково або ж узагалі заперечували", згадує Суспільне з нагоди Дня пам'яти.

Усіх їх звинувачували в "особливо жорстокому поводженні з цивільним населенням". Це вбивства, катування, рабство та спалення сіл. Один зі свідків цього процесу пригадував: "Мадярські частини дійшли до села Старої Гути (Остерська громада, — ред.), яке повністю спалили. Дорогою вони збирали мирних громадян: матерів, немовлят, дідів, бабусь. У ніч із 9-го на 10-те спалили 104 людини…".

Таких історій не одна. За час німецької окупації Чернігівщини, з 1941 по 1943 роки, угорські союзники вбили та закатували 38 611 цивільних. 12 139 людей заслали в рабство до Німеччини. За цей час угорці провели 11 великих каральних операцій на території області.

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геноцидвоєнний злочинугорцімадяри
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