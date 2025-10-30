﻿
Суспiльство

Окупанти завдали удару по телевежі в центрі Чернігова, міськрада попереджає, що телевежа може впасти

Чернігівська міськрада підтвердила удар російських військ по телевежі в центрі Чернігова.

Як зауважує пресслужба міськради, удару було завдано 29 жовтня, споруда зазнала пошкоджень.

«З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції. Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів», – йдеться у повідомленні.

Раніше про пошкодження телевежі повідомляло Суспільне.Чернігів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

телевежаЧернігівокупантивоєнний злочин
