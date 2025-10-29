Окупанти свідомо вдарили по дитячій лікарні в Херсоні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія свідомо вдарила по дитячій лікарні в Херсоні.

Про це він написав у своїх соцмережах.

«Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді», — наголосив Зеленський.

Він додав, що медзаклад значно пошкоджений. Відомо про постраждалих серед персоналу та дітей, які там лікувалися. Наймолодшому пораненому вісім років, постраждали і його мама з братом.



За словами Зеленського, у момент удару близько сотні людей були в лікарні. Він назвав росію «найбільшою терористичною організацією у світі» та зазначив, що та свідомо підриває кожне «змістовне дипломатичне зусилля» і намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні.

«І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. росію не переконує ніщо, крім тиску й сили», — заявив президент.

Він згадав про нещодавні американські санкції проти російських нафтових компаній і закликав партнерів робити такі кроки й надалі.

За даними ОВА, минулої доби, 28 жовтня, росіяни дронами, авіацією та артилерією атакували 30 населених пунктів області та Херсон. Через російську агресію одна людина загинула та ще троє зазнали поранень.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема, пошкодили сім багатоповерхівок і сім приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватний гараж, автомобілі та газопровід.