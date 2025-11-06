У державний мобільний застосунок "Дія" мають намір інтегрувати голосовий штучний інтелект (ШІ). Міністерство цифрової трансформації та британська компанія ElevenLabs розширять партнерство.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Як зауважили у відомстві, спілкування громадян з державою планують зробити таким же простим, як розмову в месенджері. У зв'язку з цим мають намір впровадити ШІ у "Дію" та інші сервіси.

"У цьому нам допоможе ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосового ШІ та багатомовних голосових агентів", — зазначили у пресслужбі.

Головним напрямком стане інтеграція передових голосових ШІ та агентивних технологій компанії в держсервіси. Вони дадуть змогу отримувати послуги та консультації, лише озвучивши запит у чаті.

У Мінцифри вже використовують технології ElevenLabs. Першим продуктом стало відтворення голосу міністра Михайла Федорова для цифрового двійника.

"Розширюємо співпрацю з компанією й плануємо інтегрувати інноваційні голосові технології в Дію, Мрію та Дія.Освіта. Ми збудували найзручнішу цифрову державу у світі з 23+ млн користувачів у Дії. Тепер прагнемо увійти до трійки лідерів у сфері ШІ до 2030 року, рухаючись до проактивної "агентивної держави", — додали у відомстві.