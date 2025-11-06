"У готовності": Міноборони Польщі починає загальний військовий вишкіл для поляків

У Польщі 22 листопада стартує програма загального військового вишколу для громадян wGotowości ("У готовності"). Про це повідомляє RMF24 із посиланням на міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

У пілотній програмі, яка триватиме до 14 грудня, можуть взяти участь усі охочі громадяни Польщі: діти, учні початкових та середніх шкіл, працівники та компанії у формі індивідуальних та групових тренінгів, а також люди похилого віку. Максимально за цей період можуть пройти навчання 25 тис. осіб.

Наступного року Міноборони планує провести навчання для близько 400 тис. осіб.

До тренувань залучать 132 підрозділи Територіальних військ оборони за участю Оперативного командування видів Збройних сил.

– Кожен з нас покликаний дбати про нашу Батьківщину. Не кожен буде служити в армії, не кожен стане солдатом, не кожен складе присягу, але кожен з нас повинен мати навички, знання та практичні вміння поводитися в складних ситуаціях: під час повені, небезпеки, дорожньо-транспортної пригоди, а також загрози збройного конфлікту, – пояснив Владислав Косіняк-Камиш.

Програма wGotowości готувалася протягом 6 місяців. Реєстрація на тренінги вже доступна в mObywatel.

На навчанні є чотири курси на вибір:

базовий курс безпеки,

курс виживання,

медичний курс,

курс кібергігієни.

Навчання буде проводитися у вихідні, один день, по всій країні.

Водночас у Міноборони наголосили, що курси з оборони в рамках цих тренінгів не є еквівалентом військової служби, громадяни не складатимуть присягу та їх не будуть вносити до списку резервістів.