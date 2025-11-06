﻿
Свiт

США відкриють базу в Дамаску

Сполучені Штати готуються розмістити свій військовий контингент на авіабазі у Дамаску з метою контролювати майбутню угоду про безпеку між Сирією та Ізраїлем. Це стане частиною ширшої стратегії Вашингтону, яка послідувала після зміни влади в Сирії, повідомляє агентство Reuters.

Шість джерел, знайомих із цим питанням, включно з двома західними чиновниками та представником сирійського оборонного відомства, підтвердили Reuters, що США планують використовувати авіабазу для моніторингу майбутнього пакту про ненапад між Дамаском та Тель-Авівом.

Плани щодо присутності США у сирійській столиці, про які раніше не повідомлялося, свідчать про стратегічне перерозподілення Сирії після падіння минулого року давнього лідера Башара Асада, який був союзником Ірану.

Авіабаза, яку планують зайняти американські сили, розташована на в’їзді до південної Сирії. Саме в цьому районі в межах майбутнього пакту про ненапад між Сирією та Ізраїлем планується створити демілітаризовану зону. Ця угода наразі узгоджується за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними видання, у понеділок президент Трамп проведе зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Це буде перший офіційний візит сирійського лідера до Вашингтона.

До слова, американські військові планують розгорнути малі ядерні реактори на своїх базах до 2028 року, щоб значно підвищити надійність електропостачання та енергетичну стійкість. Ця ініціатива отримала назву програма «Янус».

 

 Автор: Сергій Ваха

