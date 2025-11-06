У проекті Держбюджету-2026 не передбачено індексацію грошового забезпечення військових

У доопрацьованому урядом проєкті Державного бюджету на 2026 рік містяться лише технічні зміни доходів та видатків. Підвищень та індексації грошового забезпечення військовослужбовців — не передбачається.

Про це повідомила народна депутатка, колишня голова комітету ВРУ з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

За її словами, додаткові фінансові ресурси мають намір спрямувати, зокрема, на:

Резервний фонд — на 18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн);

— на 18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн); Оплату праці викладачів — на 6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення на 50% рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, а й працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти;

— на 6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення на 50% рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, а й працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти; Публічні інвестиційні проєкти — на 4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;

— на 4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів; Державну житлову політику — на 1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія";

— на 1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія"; Передбачили збільшення для Антимонопольному комітету — на 100 млн грн, АРМА — на 80,1 млн грн.

Водночас, щодо питання підвищення виплат чинним військовослужбовцям, то в головному кошторисі країни жодних рішень з цього приводу нема.

"Найболючіше — питання грошового забезпечення військовослужбовців залишилось без рішення. Уряд не представив системного рішення для відновлення справедливого рівня виплат нашим захисникам. Правильніше — жодного рішення — ні індексації грошового забезпечення, ні щонайменшого його збільшення. Тож доопрацьований урядом проєкт Держбюджету-2026 — лише технічні зміни доходів і видатків", — написала Южаніна.

ForUA нагадує, 3 листопада заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін закликав українське оборонне відомство переглянути грошову мотивацію військовослужбовців, які захищають країну останні три-чотири роки. Він позитивно оцінив рішення щодо нових типів контрактів та підвищення фінансування нових бійців, однак закликав подбати про мотивацію військовослужбовців, які вже воюють на фронті.

Фото: Armyinform