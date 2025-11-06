У проекті Держбюджету-2026 не передбачено індексацію грошового забезпечення військових

У доопрацьованому урядом проєкті Державного бюджету на 2026 рік містяться лише технічні зміни доходів та видатків. Підвищень та індексації грошового забезпечення військовослужбовців — не передбачається.
Про це повідомила народна депутатка, колишня голова комітету ВРУ з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна у Telegram.
За її словами, додаткові фінансові ресурси мають намір спрямувати, зокрема, на:
- Резервний фонд — на 18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн);
- Оплату праці викладачів — на 6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) — поетапне підвищення на 50% рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, а й працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти;
- Публічні інвестиційні проєкти — на 4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) — включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;
- Державну житлову політику — на 1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) — через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія";
- Передбачили збільшення для Антимонопольному комітету — на 100 млн грн, АРМА — на 80,1 млн грн.
Водночас, щодо питання підвищення виплат чинним військовослужбовцям, то в головному кошторисі країни жодних рішень з цього приводу нема.
"Найболючіше — питання грошового забезпечення військовослужбовців залишилось без рішення. Уряд не представив системного рішення для відновлення справедливого рівня виплат нашим захисникам. Правильніше — жодного рішення — ні індексації грошового забезпечення, ні щонайменшого його збільшення. Тож доопрацьований урядом проєкт Держбюджету-2026 — лише технічні зміни доходів і видатків", — написала Южаніна.
ForUA нагадує, 3 листопада заступник командира Третього армійського корпусу, полковник ЗСУ Максим Жорін закликав українське оборонне відомство переглянути грошову мотивацію військовослужбовців, які захищають країну останні три-чотири роки. Він позитивно оцінив рішення щодо нових типів контрактів та підвищення фінансування нових бійців, однак закликав подбати про мотивацію військовослужбовців, які вже воюють на фронті.
Фото: ArmyinformАвтор: Сергій Ваха