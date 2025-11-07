РФ модернізувала радянські бомби: під загрозою шість областей України

Росія суттєво модернізувала радянські плануючі авіабомби, оснастивши їх реактивними двигунами, що дозволяє збільшити дальність польоту з 80 до приблизно 200 кілометрів. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки України генерал-майора Вадима Скібіцького. За його словами, нові модифіковані бомби також отримали оновлені модулі управління, що підвищує їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які використовує Україна для переривання навігації боєприпасів.

Експерти зазначають, що збільшення дальності суттєво розширює зону потенційних ударів, створюючи додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони. «Основні наслідки для України можна резюмувати так: розширення потенційної зони ураження та збільшення навантаження на ППО», — заявив голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Під загрозою опиняються міста та об’єкти інфраструктури, розташовані на відстані до 200 км від лінії фронту. Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей.

Водночас, за даними видання, Україні невигідно використовувати дороге західне ППО, наприклад системи Patriot, для знищення дешевих модернізованих бомб. Окрім того, дальність нових боєприпасів дозволяє російським літакам запускати їх із зон, що перебувають поза досяжністю західних систем середньої дальності — NASAMS чи IRIS-T.

Сергій Кузан наголосив, що модернізація не є «революцією» у російському арсеналі: «Це еволюційний, а не переломний крок. Він не змінює характер війни, але створює додаткові проблеми для оборони, розширюючи географію ризику».

За оцінкою ГУР, Росія поки що не здатна налагодити масове виробництво модернізованих реактивних бомб. Їхнє застосування обмежене епізодичними ударами для перевірки ефективності та реакції української ППО.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти в жовтні різко посилили повітряний терор прифронтових міст України.