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Суспiльство

Ярмарки в Києві: дізнайтесь, де купити продукти сьогодні

Ярмарки в Києві: дізнайтесь, де купити продукти сьогодні

Сьогодні, у четвер, мешканці Києва мають чудову нагоду придбати свіжі продукти безпосередньо у виробників. У шести районах столиці розгорнулися традиційні фермерські ярмарки, де представлено широкий асортимент сільськогосподарської продукції за привабливими цінами.

На ярмарках представлені сезонні овочі та фрукти, запашна зелень, різноманітні види м'яса та сала, свіжа риба, домашні молочні продукти, яйця, а також смачні соління та інші домашні заготівлі. Це чудова можливість підтримати місцевих фермерів та придбати якісні, екологічно чисті продукти.

За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, сьогодні ярмарки працюють за такими адресами:

  • Голосіївський район:
    • вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської)
    • вул. Новопирогівська, 25/2-29
  • Дарницький район:
    • вул. Євгенія Харченка, 41-47
  • Дніпровський район:
    • просп. Воскресенський, 8-10
  • Печерський район:
    • вул. Генерала Алмазова, 6-8
  • Подільський район:
    • вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської)
  • Святошинський район:
    • вул. Гната Юри, 5
    • перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта

Запрошуємо киян та гостей столиці відвідати ярмарки та поповнити свої запаси якісними та свіжими продуктами від українських фермерів.

Теги:

Київярмаркиовочі
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