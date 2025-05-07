Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує візит в Україну, зосереджуючись на мирних переговорах

За повідомленням Tagesschau, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується до візиту в Україну, який має відбутися найближчим часом. 1 Цей візит є частиною його зусиль, спрямованих на пошук шляхів до тривалого припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту.

Під час свого візиту до Парижа Мерц заявив, що його головна мета – сприяти досягненню 30-денного припинення вогню, що є першим кроком до довгострокового миру. Він наголосив на важливості участі Європейського Союзу в цьому процесі та підкреслив, що питання надання Німеччиною гарантій безпеки Україні залежить від досягнення домовленості про тривале припинення вогню.

Канцлер також висловив сподівання на продовження активної участі США в мирному процесі та надання гарантій безпеки Україні. Він підкреслив, що присутність США є критично важливою для успіху будь-яких мирних ініціатив.

Перед візитом в Україну Мерц відвідає Париж, Варшаву та Брюссель, де зустрінеться з ключовими європейськими лідерами, включаючи президента Європейської ради та голову Європейської комісії. Ці зустрічі мають на меті зміцнити європейську підтримку України та скоординувати зусилля для досягнення миру.