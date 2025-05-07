Топ-10 найпопулярніших авто на внутрішньому ринку в квітні

Квітень 2025 року на внутрішньому ринку вживаних легковиків підтвердив стійкі вподобання українців. Незважаючи на загальне зниження кількості угод порівняно з попереднім місяцем та минулим роком (на 1,6% менше, ніж у березні 2025, та на 40,7% менше, ніж у квітні 2024, коли спостерігався "бум переписувань"), сервісні центри МВС зареєстрували майже 74,3 тисячі перепродажів.

Беззаперечним лідером серед брендів у сегменті внутрішніх перепродажів залишається Volkswagen, на який припало 21,2% від усіх угод. Це значно перевищує показники найближчих конкурентів. За даними Інституту досліджень авторинку, другу сходинку посів ВАЗ з часткою 9,7%, який зовсім незначно випередив Renault (9,7%). До п'ятірки найпопулярніших брендів також увійшли BMW (9,5%) та Skoda (9,1%).

Серед конкретних моделей першість впевнено утримує Volkswagen Passat, який став найбільш продаваним вживаним авто місяця. Високим попитом також користувалися Skoda Octavia та Volkswagen Golf, що закріпило домінування німецького автопрому у верхніх рядках рейтингу популярності. Значну кількість перепродажів зафіксовано також по моделях ЗАЗ/Daewoo Lanos та Renault Megane.

Середній вік легковиків на вторинному ринку в квітні залишився стабільним — 15,8 року.

Цікаво, що попри фокус на масовому сегменті, у квітні знайшли нових власників і доволі ексклюзивні та вікові екземпляри. Було зареєстровано угоди купівлі-продажу таких авто, як Maybach (1), Lotus (2), BMW Alpina (3), Rolls-Royce (4), Aston Martin (4), Lamborghini (7), Bentley (10) та Maserati (16). Найбільш "поважними" за віком серед перереєстрованих легковиків стали ЗіМ-12 1954 року випуску, а також два представники ГАЗ: моделі 69 та М-20 1955 року виробництва.

Дані про реєстрацію угод надані сервісними центрами МВС, а аналіз популярності брендів та моделей — експертами Інституту досліджень авторинку.