Компанія OpenAI вирішила залишитися некомерційною після консультацій із громадськістю та прокурорами

Рада директорів OpenAI оновила план розвитку структури компанії, за яким врахує інтереси як акціонерів, так і місії щодо забезпечення суспільної користі ШІ, але при цьому залишиться некомерційною компанією.

Про це OpenAI повідомляє на своєму сайті, передає Укрінформ.

«Ми прийняли рішення про збереження контролю над OpenAI за некомерційною організацією після того, як вислухали громадських лідерів та почали конструктивний діалог з офісами генерального прокурора штату Делавер та генерального прокурора Каліфорнії», - написав член ради директорів OpenAI Брет Тейлор.

Він висловив переконання, що OpenAI може продовжувати ефективно виконувати свою місію щодо забезпечення користі загального штучного інтелекту (AGI) для всього людства.

Зазначається, що OpenAI була заснована як некомерційна організація, сьогодні вона під наглядом та контролем цієї некомерційної організації, і так залишатиметься надалі.

Тим часом комерційне ТОВ у складі некомерційної організації перетвориться на «Корпорацію суспільного блага» (PBC), що має враховувати інтереси як акціонерів, так і місії.

Некомерційна організація контролюватиме PBC та буде її великим акціонером, що надасть їй кращі ресурси для підтримки багатьох переваг, повідомляє компанія.

Головний виконавчий директор Сем Альтман повідомив, шо «наша місія залишається незмінною», і PBC матиме ту саму місію — забезпечити, щоб ШІ приносив користь усьому людству, для всіх, а не лише для кількох.

Як повідомляв Укрінформ, в OpenAI заявили, що ChatGPT щотижня використовують 5% населення світу.

В лютому цього року щотижнева кількість активних користувачів ChatGPT перевищила 400 мільйонів.