ChatGPT об’єднує друзів, родичів і колег у спільному просторі для планування, ухвалення рішень та обговорення ідей

OpenAI оголосила про початок пілотного тестування групових чатів у сервісі ChatGPT. Новий інтерфейс уже став доступний у кількох регіонах для користувачів із різними типами підписок.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія заявила, що новий інтерфейс покликаний спростити співпрацю між користувачами в межах однієї розмови. У повідомленні зазначено, що тестування стартувало в кількох регіонах та охоплює різні формати взаємодії.

За даними компанії, групові чати дозволяють користувачам об’єднувати друзів, родичів або колег у спільному просторі для планування, ухвалення рішень та обговорення ідей.

“Незалежно від того, чи ви організовуєте групову вечерю, чи складаєте план із колегами, ChatGPT може допомогти”, – наголосили у компанії.

У повідомленні компанії також підкреслено, що групові чати є відокремленими від приватних розмов користувачів, а особисті спогади ChatGPT не передаються іншим учасникам.

Групові чати стали доступними на мобільних пристроях та в Інтернеті для зареєстрованих користувачів з підписками ChatGPT Free, Go, Plus та Pro у Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані.

Компанія уточнила, що запуск має статус пілотного проєкту.

“Це пілотний проєкт, який є невеликим першим кроком до спільного використання ChatGPT, і ми очікуємо, що ранні відгуки користувачів допоможуть нам розширити нашу діяльність на більшу кількість регіонів та підписок на ChatGPT”, – додали в OpenAI.

Нагадаємо, що компанія OpenAI внесла зміни до правил використання ChatGPT, заборонивши застосовувати його для надання медичних, юридичних та інших консультацій, що вимагають спеціальної ліцензії. Також оновлена політика обмежує використання ШІ у сферах, де можливе критичне втручання без участі людини.

Раніше повідомлялося, що все більше американців використовують ChatGPT замість адвокатів для участі у судових процесах — і деякі з них уже перемагають. Штучний інтелект дедалі частіше стає “юридичним радником” для громадян, які не можуть дозволити собі адвоката або прагнуть самостійно захищати себе у суді.