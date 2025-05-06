Українці купили найбільше житла в Польщі серед усіх іноземців

У 2024 році іноземці купили рекордну кількість нерухомості в Польщі: 17 330 квартир і комерційних приміщень. Лідери серед покупців — українці.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Найчастіше іноземці купували житло у великих містах: Варшаві (3535 квартир), Кракові (1523 квартири) та Вроцлаві (1491 квартира).

Найбільше нерухомості в Польщі купують українці. Також багато квартир купують білоруси, росіяни, індійці, британці та вʼєтнамці. Середня площа одного об’єкта — 58 кв. м.

Старший агент компанії Hamilton May Патрік Пʼєта зазначив, що для багатьох покупців ціни у Варшаві є вигідними.

«Для них Варшава — дешева. Бо, наприклад, у Києві до війни було дорожче», — заявив Патрік Пʼєта.

Іноземці найчастіше платять готівкою, без іпотеки, а іноді купують одразу кілька квартир. Агент із нерухомості розповів, що іноземці найчастіше купують квартири для інвестицій у нових житлових масивах. Хоча є також велика група іноземців, які «живуть у Польщі вже деякий час, хочуть тут оселитися й тому вирішують купити собі квартиру».

У 2023 році іноземці скупили близько 6% ринку. З огляду на зниження загального обсягу продажів у 2024 році, частка іноземців зросла до понад 10%.

Навесні минулого року на той час посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв’ю «Укрінформу» розповів, що кількість українських громадян, які прибули до цієї країни після початку повномасштабного вторгнення росії, зменшилася.

Так, тимчасовим захистом користувалися понад 950 тисяч громадян України. Тоді як раніше ця кількість сягала 1,3 мільйона.

У червні того самого року опитування показало, що в Польщі зросла кількість людей, що стали більш негативно ставитися до біженців з України. Серед основних причин — претензії на соціальні виплати та відсутність вдячності за допомогу полякам з боку українців.