ТОП-5 вживаних кросоверів, які краще оминути, щоб не стати постійним клієнтом СТО

Мрія про економне придбання вживаного кросовера часто розбивається об сувору реальність. Деякі моделі, що приваблюють доступною ціною на вторинному ринку, насправді є прихованими фінансовими пастками. Вони вимагають постійних візитів на сервіс та поглинають тисячі, а то й десятки тисяч гривень на нескінченні ремонти.

Видання "Твоя МАШИНА" назвала п'ятірку саме таких авто – кросоверів, які у вживаному стані здатні перетворити ваше життя на нескінченну історію з ремонтами та перетворити "економію" на значно більші витрати, ніж коштував би новий автомобіль.

Ось список авто, які краще оминути десятою дорогою, якщо не хочете жити на СТО:

Nissan X-Trail T31 (2007–2014) з варіатором: Стереотип про надійність "японців" тут дає збій саме через трансмісію. Варіатор Jatco – це ахіллесова п'ята цієї моделі. Нерідко вже після 100-120 тис. км пробігу він починає "капризувати": смикатися, буксувати або взагалі відмовляти. Ремонт чи заміна коштує величезних грошей (від 40 тис. грн і вище, і це ще оптимістичний прогноз). Додайте сюди дорогі запчастини підвіски та схильність кузова (особливо арки та днище) до швидкої та інтенсивної корозії, і отримаєте авто, здатне швидко та ефективно спустошити гаманець. Chevrolet Captiva (2007–2014): Цей "американець" виглядає солідно і недорого продається, але перелік його "болячок" вражає. Турбодизельні двигуни люблять "з'їдати" масло у величезних кількостях, автоматична коробка передач часто працює нестабільно і вимагає дорогого ремонту, а підвіска "втомлюється" і вимагає уваги вже на відносно невеликих пробігах (від 50 тис. км). Плюс до цього – слабке антикорозійне покриття, що веде до іржі, та загалом висока вартість обслуговування роблять Captiva сумнівним вибором для економії. Jeep Compass (2006–2010): На жаль, цей Jeep не успадкував легендарної надійності своїх старших братів, виявившись "слабкою ланкою". Бюджетний салон, погана шумоізоляція – це лише дрібниці порівняно з його головною проблемою: варіатором. Як і у випадку з X-Trail, CVT тут "здається" дуже рано, іноді не дотягуючи й до 100 тис. км, вимагаючи дорогого втручання. Постійні та незрозумілі збої в електриці та неочікувано висока витрата пального для такого класу авто доповнюють картину постійних проблем. Ford Kuga I (2008–2012): Зовнішність та динаміка першої Kuga можуть привабити, але під капотом і в салоні криються серйозні проблеми, здатні витягнути чимало грошей. Електроніка – це справжня "головний біль": від дрібних збоїв до виходу з ладу дорогих блоків управління, які важко і дорого ремонтувати. Дизельні версії особливо ризиковані через часті поломки турбін та паливних насосів, ремонт яких обходиться у значні суми. Авто дуже чутливе до якості пального, що в українських умовах додає додаткових ризиків поломки. Dacia Duster (2010–2013, перші роки): Хоча нові покоління Duster здобули репутацію надійних "робочих конячок", перші моделі мали низку критичних недоліків, що роблять їх придбання ризикованим. Головний з них – катастрофічна схильність до корозії, яка швидко вражає арки та пороги, перетворюючи кузов на решето. Також власники стикалися зі слабкою шумоізоляцією, частими проблемами з електрикою та, що особливо неприємно для кросовера, збоями в роботі системи повного приводу на версіях 4х4, ремонт якої коштує дорого. Низька якість лакофарбового покриття лише прискорює процес гниття.

Висновок:

Ці авто – яскравий приклад того, як бажання заощадити на покупці вживаного кросовера може обернутися значно більшими витратами на ремонти, ніж коштував би новий автомобіль з салону. Їхні типові "болячки" відомі на СТО і часто вимагають дорогого втручання.

Тому, якщо ви розглядаєте покупку вживаного кросовера, будьте максимально обережні. Не ведіться лише на привабливу ціну чи зовнішній вигляд на фото. Обов'язково перевіряйте історію авто за VIN-кодом, проводьте ретельну діагностику на перевіреному СТО перед фінальним рішенням. Інакше ризикуєте провести більшу частину часу не за кермом, а в чергах на ремонт, шкодуючи про свою "економію".