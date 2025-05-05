У Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони стверджують, що на підприємстві, яке звинувачують у постачанні неякісних мінометних снарядів калібру 120 мм до ЗСУ, діяла ціла «фінансова піраміда», а проти керівника підприємства вже порушували кримінальні справи.

Про це йдеться в дописі Антикорупційної ради.

Там вважають, що не можна обмежитися затриманням лише кількох людей у справі про постачання неякісних мінометних снарядів, оскільки були ті, хто наказував укладати контракти на постачання нових партій мін уже після гучного скандалу.

«Хтось укладав ці контракти, хтось лобіював нові й нові перекази державних коштів. Усі ці “хтось” мають бути названі суспільству поіменно», — кажуть в Антикорупційній раді.

Там також розповіли, що проти директора підприємства було давно порушено декілька справ про корупцію різними силовими структурами. Водночас проти інших топменеджерів заводу поки не відкрили кримінальних справ.

«Великою мірою за останній рік навколо заводу було створено щось на кшталт фінансової піраміди. Заводу доручали виконання контракту на постачання боєприпасів, папери підписувалися, завод не виконував замовлення у строк. Тоді папери переписувались, до старих контрактів додавалися “допки”, які продовжували термін дії контракту, і… укладався новий контракт на ще більший обсяг!» — заявляють в Антикорупційній раді.

Зараз же, кажуть антикорупційники, така «піраміда» розсиплеться протягом дуже короткого часу, а новій команді знадобиться тривалий час, аби зрозуміти стан справ.

Тому Громадська антикорупційна рада вимагає невідкладно завести на завод професійну команду керівників із досвідом кризового управління підприємствами, провести аудит і терміновий аналіз виробничих можливостей заводу.

Також там вказують, що слід провести переговори з іншими виробниками та постачальниками боєприпасів відповідних калібрів, і якщо інші підприємства не зможуть забезпечити необхідну кількість снарядів, то потрібно терміново закупити альтернативні засоби ураження.

Нагадаємо, 1 травня суд обрав запобіжний захід двом посадовцям оборонного заводу на Дніпропетровщині, яких підозрюють у постачанні понад 120 тисяч неякісних мінометних снарядів. За даними журналістів, ідеться про генерального директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка.

Днем раніше суд обрав запобіжний захід двом іншим фігурантам справи — колишньому керівнику одного з військових представництв Міноборони Михайлу Шкуренку та очільнику групи контролю Юрію Яреську.

За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агенцією оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд гривень.

Однак експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120-мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки. Попри це, виробництво не зупинили.

Загалом у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості казали про три випадки виявлення неякісних снарядів для мінометів.

У Міноборони підтвердили, що відкликали 120-мм міни, а Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Щодо відповідальних посадовців обіцяли ухвалити «відповідні кадрові рішення». Крім того, тоді почали перевіряти якість мінометних мін інших калібрів.