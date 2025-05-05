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Полiтика

Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні

Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні

Примирення з Україною є неминучим результатом подій, це питання часу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Росія 1».

«Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу», — сказав диктатор.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до перемир’я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське.

Аналітики в свою чергу кажуть, що РФ готує населення до затяжної війни проти України.

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