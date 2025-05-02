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Суспiльство

Опитування показало, чи планують українці надалі залишатися в Польщі

Опитування показало, чи планують українці надалі залишатися в Польщі

Більшість українців, які наразі живуть у Польщі, не планують залишатися там назавжди. Охочих залишитися в сусідній країні надовго — лише 14%.

Такі результати показало соціологічне дослідження, опубліковане польською редакцією Business Insider.

Згідно з опитуванням, близько 90% українців задоволені ситуацією на польському ринку праці. Водночас загальний рівень позитивного ставлення до Польщі та її громадян серед українців демонструє тенденцію до зниження — наразі він становить 64%, тоді як раніше був на рівні 70%.

Особливо помітна різниця у ставленні між жінками та чоловіками: 69% українок мають позитивну думку про Польщу, тоді як серед чоловіків таких лише 56%.

Експерти пов’язують це з тим, що саме жінки відчули більше підтримки з боку поляків у перші місяці повномасштабної війни.

Кількість українців із нейтральною позицією щодо Польщі також зросла — наразі таких майже 33%, що на 6% більше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії (CES), лише 43% біженців-українців у всьому світі планують повернутися додому порівняно з показником у 74% двома роками раніше.

Теги:

біженціПольщасоціологічне дослідження
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