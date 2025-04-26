В Україні стався масштабний збій онлайн-сервісів

Масштабний збій онлайн-сервісів в Україні 26 квітня стався через аварію в дата-центрі, кібератаки не було, повідомив гендиректор De Novo Максим Агєєв. На хмарному провайдері De Novo хоститься низка українських сервісів, зокрема банки й державні сервіси на кшталт «Дії».

«Сьогодні зранку на нашому дата-центрі трапилася аварія, через яку була повністю знеструмлена вся будівля, де розташовані наші дата-центри і хмарні сервіси», – заявив Агєєв у відеозверненні.

Проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення. Уся аварія тривала 14 хвилин, після чого живлення відновили, наслідки аварії ліквідовували кілька годин. Більшість сервісів вже відновили роботу.

Причини інциденту, за словами Агєєва, ще будуть з’ясовувати. «Але я хочу офіційно заявити, що на сьогоднішній момент ми не бачимо будь-яких ознак будь-якого вторгнення, хакерської атаки з боку Росії, з боку будь-кого. Трапилася якась комбінація технічних факторів, які зійшлися в одній точці простору і часу», – заявив гендиректор і попросив вибачення за інцидент у громадян, держустанов і компаній.

Раніше 26 квітня в Україні повідомляли про перебої в роботі терміналів, «Дії» і «Нової пошти».