На війні проти України загинув син заступниці голови одного з відділів американського ЦРУ Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

Про це у своєму розслідуванні розповіло російське видання «Важные истории».

Глосс — син заступниці директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. А батько, Ларрі Глосс, ветеран Військово-морських сил США та навіть брав участь в операції «Буря в пустелі».

Як пише видання, з дитинства Майкл був учасником скаутського руху. У некролозі про хлопця його батьки писали, що він мав «загострене почуття справедливості», також «хотів, щоб світ став кращим місцем, де було б більше справедливості, миру та гармонії з природою».

Згодом він розповідав у своїх соцмережах, що був «дуже злий» на США, та казав, що «насилля є невіддільною частиною політики Америки». Тож Майкл вирушив у подорож світом, не закінчивши навчання. Він об’їздив чимало країн, зокрема Кіпр, Болгарію, а також Туреччину — коли у 2023 році там стався землетрус, він поїхав туди в ролі волонтера.

Далі він розповів своїм друзям, що хотів би поїхати на роботу в росію. Отримавши візу на поїздку туди, у серпні 2023-го він вирушив до Владикавказу, після чого він їздив багатьма містами й, зрештою, опинився в Москві.

Як він опинився в російській армії?

1 вересня 2023 року в Майкла залишався тиждень до кінця візи на перебування в Росії. Він планував виїхати до Відня або Братислави, однак уже 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю.

Його записали до 137 рязанського полку Повітряно-десантних військ Збройних сил рф. Своїм рідним Майкл сказав, що він у Росії «на роботі» та збирає гроші, аби вирушити в подорож Африкою.

4 квітня 2024 року Майкл помер. Ймовірно, це сталося під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Однак поховали Майкла лише у грудні 2024 року.

Його батьки не згадували в некролозі причини смерті, однак назвали її «трагічною» та наголосили, що за свого життя Майкл «прокладав власний шлях героя зі своїм благородним серцем і духом воїна».

The York Times повідомляв, що буцімто вздовж російського кордону за останні вісім років було створено 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації.

Українські розвідники разом з ЦРУ розбудували мережу таємних пунктів, які допомагають відстежувати дії російських військових, прослуховувати їхні розмови та збирати іншу важливу інформацію. Про це йдеться в опублікованому 25 лютого 2024 року матеріалі The York Times під назвою "Шпигунська війна: Як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Владіміром Путіним".