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Син заступниці директора ЦРУ загинув на війні проти України, рідні назвали його героєм

Син заступниці директора ЦРУ загинув на війні проти України, рідні назвали його героєм

На війні проти України загинув син заступниці голови одного з відділів американського ЦРУ Майкл Глосс, який підписав контракт з російською армією.

Про це у своєму розслідуванні розповіло російське видання «Важные истории».

Глосс — син заступниці директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США Джуліанн Глосс. А батько, Ларрі Глосс, ветеран Військово-морських сил США та навіть брав участь в операції «Буря в пустелі».

Як пише видання, з дитинства Майкл був учасником скаутського руху. У некролозі про хлопця його батьки писали, що він мав «загострене почуття справедливості», також «хотів, щоб світ став кращим місцем, де було б більше справедливості, миру та гармонії з природою».

Згодом він розповідав у своїх соцмережах, що був «дуже злий» на США, та казав, що «насилля є невіддільною частиною політики Америки». Тож Майкл вирушив у подорож світом, не закінчивши навчання. Він об’їздив чимало країн, зокрема Кіпр, Болгарію, а також Туреччину — коли у 2023 році там стався землетрус, він поїхав туди в ролі волонтера.

Далі він розповів своїм друзям, що хотів би поїхати на роботу в росію. Отримавши візу на поїздку туди, у серпні 2023-го він вирушив до Владикавказу, після чого він їздив багатьма містами й, зрештою, опинився в Москві.

Як він опинився в російській армії?

1 вересня 2023 року в Майкла залишався тиждень до кінця візи на перебування в Росії. Він планував виїхати до Відня або Братислави, однак уже 5 вересня він опинився в московському центрі вербування, де були й інші іноземці, зокрема громадяни Непалу та Китаю.

Його записали до 137 рязанського полку Повітряно-десантних військ Збройних сил рф. Своїм рідним Майкл сказав, що він у Росії «на роботі» та збирає гроші, аби вирушити в подорож Африкою.

4 квітня 2024 року Майкл помер. Ймовірно, це сталося під час наступу росіян на Бахмутському напрямку. Однак поховали Майкла лише у грудні 2024 року.

Його батьки не згадували в некролозі причини смерті, однак назвали її «трагічною» та наголосили, що за свого життя Майкл «прокладав власний шлях героя зі своїм благородним серцем і духом воїна».

The York Times повідомляв, що буцімто вздовж російського кордону за останні вісім років було створено 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації.

Українські розвідники разом з ЦРУ розбудували мережу таємних пунктів, які допомагають відстежувати дії російських військових, прослуховувати їхні розмови та збирати іншу важливу інформацію. Про це йдеться в опублікованому 25 лютого 2024 року матеріалі The York Times під назвою "Шпигунська війна: Як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Владіміром Путіним".

Теги:

СШАЦРУрашистиМайкл Глоссвоєнний злочинець
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