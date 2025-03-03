Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Драпатий заявив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно — понесуть відповідальність.

Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України.

Є загиблі та поранені військовослужбовці, проте їх кількість не називають.

Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

За фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині ДБР відкрило кримінальне провадження.

На місце обстрілу виїхала спеціальна об’єднана група правоохоронців.