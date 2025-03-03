Найближчим часом Україна разом з європейськими партнерами сформує мирний план, в якому будуть «лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити». Такі позиції будуть представлені партнерам в США, повідомив президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні 3 березня після саміту у Лондоні.

«Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен «мир, а не вічна війна». За його словами саме гарантії безпеки є ключем до цього.

«Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет», – вважає президент України.

Після саміту у Великій Британії та зустрічей зі світовими лідерами президент України переконаний, що «підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати»

«Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції. Буде багато зустрічей. Багато спільної роботи найближчими днями, найближчими тижнями буде», – наголосив він.

2 березня у Лондоні відбувся саміт, присвячений Україні. За даними Офісу президента, у ньому взяли участь 18 глав держав і урядів та керівники міжнародних інституцій.

Лідери обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Крім того, є чітка позиція, що основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії, розповіли в ОП.

Напередодні прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Велика Британія разом із Францією і Україною домовились підготувати план «припинення бойових дій», який потім презентують США.

Саміт відбувся на тлі напруженості після того, як 28 лютого під час перебування в Білому домі президент України Володимир Зеленський мав емоційну дискусію із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом щодо війни РФ проти України.