США виходять з Ради ООН щодо прав людини і припиняють фінансування БАПОР, Трамп підпише указ, про це пише Politico.

Інші рішення Трампа:

Він розглядає можливість запровадити мита щодо ЄС у розмірі 10%.

Він призначив Стіва Віткоффа (на фото) спецпредставником щодо рф та України і пообіцяв покласти край війні.

Трамп виступає проти спільних з Ізраїлем операцій щодо Ірану, але готовий надати Тель-Авіву всі необхідні ресурси для самостійних дій.

Трамп, який раніше критикував агентство USAID, планує об'єднати його з держдепом і скоротити штат.

Держсекретар Рубіо оголосив себе виконувачем обов'язків директора USAID.

Трамп анонсував телефонну розмову із Сі Цзіньпіном найближчої доби.

Трамп підписав указ про створення Фонду національного добробуту США.

*Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість і забудовник, адвокат і філантроп, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.