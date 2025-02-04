також у роздiлiСвiт
Трамп планує найближчим часом запровадити 10% мита на імпорт товарів з ЄС 6
Нова сирійська влада вимагає від росії видати Асада 13
Велика Британія переходить на 4-денний робочий тиждень 15
В Іраку легалізували шлюби з 9-річними дівчатами 19
Трамп зрозумів, що швидка перемога в Україні неможлива 16
Депутатка ультраправої AfD закликає виселити з Німеччини всіх українців 25
Трамп призначив послами трьох голлівудських акторів 16
Саркозі під судом: колишній президент Франції відповість за фінансування кампанії від Каддафі 17
Революційне рішення Байдена: мільйони акрів океану під захистом 16
Ізраїльські військові знову атакували "безпечну зону" в Газі, незважаючи на обіцянки 14
У новій державній стратегії Росії, по суті, обґрунтована потреба ліквідації української держави 39
Звинувачення у політичному переслідуванні: нові деталі розслідування проти Сари Нетаньяху 27
Політична криза в Південній Кореї поглиблюється 17
Іноземні авіакомпанії оголосили про скасування польотів над Росією 71
Повернення смертної кари: Трамп оголошує наміри після різкої критики Байдена 24
Іран робить крок до відкритого інтернету: розблоковано WhatsApp і Google Play 18
Напруженість навколо Фукусіми: Японія і Китай шукають компроміс 22
Чехія скасує тимчасовий захист українців 45

США виходять з Ради ООН щодо прав людини і припиняють фінансування БАПОР, Трамп підпише указ, про це пише Politico.

Інші рішення Трампа: 

  • Він розглядає можливість запровадити мита щодо ЄС у розмірі 10%.
  • Він призначив Стіва Віткоффа (на фото) спецпредставником щодо рф та України і пообіцяв покласти край війні.
  • Трамп виступає проти спільних з Ізраїлем операцій щодо Ірану, але готовий надати Тель-Авіву всі необхідні ресурси для самостійних дій.
  • Трамп, який раніше критикував агентство USAID, планує об'єднати його з держдепом і скоротити штат.
  • Держсекретар Рубіо оголосив себе виконувачем обов'язків директора USAID.
  • Трамп анонсував телефонну розмову із Сі Цзіньпіном найближчої доби.
  • Трамп підписав указ про створення Фонду національного добробуту США.

*Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість і забудовник, адвокат і філантроп, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7
Теги