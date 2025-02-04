США виходять з Ради ООН щодо прав людини і припиняють фінансування БАПОР, Трамп підпише указ, про це пише Politico.
Інші рішення Трампа:
- Він розглядає можливість запровадити мита щодо ЄС у розмірі 10%.
- Він призначив Стіва Віткоффа (на фото) спецпредставником щодо рф та України і пообіцяв покласти край війні.
- Трамп виступає проти спільних з Ізраїлем операцій щодо Ірану, але готовий надати Тель-Авіву всі необхідні ресурси для самостійних дій.
- Трамп, який раніше критикував агентство USAID, планує об'єднати його з держдепом і скоротити штат.
- Держсекретар Рубіо оголосив себе виконувачем обов'язків директора USAID.
- Трамп анонсував телефонну розмову із Сі Цзіньпіном найближчої доби.
- Трамп підписав указ про створення Фонду національного добробуту США.
*Віткофф — американський мільярдер, інвестор у нерухомість і забудовник, адвокат і філантроп, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.
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