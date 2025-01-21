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Країни Східної Європи, які стикаються з безліччю економічних загроз, викликаних війною на їхньому порозі, можуть зіткнутися з новим тиском, якщо в Україні буде досягнуто миру – через обмежені ринки праці, які сприяють інфляції завдяки відтоку українських робітників.Ghj wt gbit Reuters.
Країни Центральної та Східної Європи є домом для значної частини понад 4,3 мільйона українців, які втекли до ЄС після вторгнення Росії та знайшли робочі місця на тлі історично низького рівня безробіття.
Їхнє можливе повернення в Україну після досягнення мирної угоди стане перешкодою в тому, що в іншому випадку є хорошими новинами для регіону.
«Демографія — це ризик, і це ризик, який розв’язання війни в Україні погіршить, тому що деякі з цих українців повернуться додому», — Шарлотта Руе, керуючий директор Центральної та Південно-Східної Європи Європейського банку реконструкції та Розробка заявила на Форумі Центральної та Східної Європи Invisso у Відні.
Обіцяння майбутнього президента США Дональда Трампа припинити військові дії між Росією та Україною, коли він вступить на посаду 20 січня, спонукало багатьох почати розглядати післявоєнне майбутнє. Однак незрозуміло, як він планує досягти цього, і його радники визнали , що мирна угода буде досягнута за кілька місяців.
За оцінками Райффайзен Банк Інтернешнл, економічне зростання в Центральній і Східній Європі минулого року становило 2,2%, що швидше, ніж прогнозовані 0,8% у єврозоні.
Українські робітники, які отримали законне право жити та працювати в Європі згідно з директивою Європейського Союзу від березня 2022 року, сприяли цьому динамізму, сприяючи швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.
З 4,3 мільйона людей, які втекли з України до ЄС до грудня 2023 року, 22% з них були в Польщі та приблизно 9% у Чехії, показали дані Євростату.
«Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років», – сказав на саміті Крістіан Петтер, глава Австрії та ЦСЄ разом із Дж. Сафра Сарасін.
«Зараз, коли війна, як ми сподіваємося, закінчилася, звичайно, є великий шанс, що ці люди повернуться в Україну і [залишать прогалину] на ринках праці, як у Празі, у Братиславі, у Варшаві, і це буде викликом для бути заміненим».
Регіон стикається з іншими, більшими, зустрічними вітрами.
Зростання в кількох країнах, зокрема в Угорщині , було зосереджено навколо виробництва та експорту, включно з автомобільними запчастинами, завдяки відносно доступній робочій силі в регіоні.
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО ТАРИФІВ
Потенційні торговельні війни, викликані обіцянками Трампа щодо тарифів, ускладнюють цю модель, оскільки державний борг залишається високим.
Співвідношення боргу до ВВП Польщі, Румунії та Словаччини може продовжувати зростати, повідомляє Erste Group. Минулого року дефіцит Польщі до ВВП, роздутий через витрати на оборону, становив приблизно 5% ВВП, що вище цільового показника ЄС у 3%.
Втрата працівників посилить тиск.
У листопаді Центральний банк Польщі опублікував опитування українських мігрантів, яке показало, що хоча лише 2% біженців і 1% довоєнних мігрантів хотіли повернутися в Україну менш ніж за рік, ці цифри підскочать до 59% і 34 %, відповідно, якби війна закінчилася.
Рівень безробіття в Польщі знаходиться на найнижчому рівні за весь час, підштовхнувши зростання зарплати до піку минулого року в 10%.
Уряд Чехії попередив, що нестача робочої сили загрожує її економіці, і ця тенденція відображена в інших країнах регіону.
Зростання зарплат та інфляція ускладнюють центральним банкам зниження процентних ставок, а постійна інфляція та зростання долара США вже кинули виклик поточному циклу зниження ставок у Східній Європі.
Утримання високих ставок протягом тривалого часу тисне на економіку та робить місцевий борг дорожчим для урядів.
Керівник відділу досліджень Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер сказав, що падіння інфляції не є даним, і її темпи, ймовірно, залишаться статичними в Угорщині та Румунії, а в країнах, включаючи Чеську Республіку, зростатимуть.
«Це означає, що ми не очікуємо занадто великого зниження ставок у нашому регіоні», — сказав він.

ЗАГРОЗ БАГАТО

Тим не менш, Дойбер був скептично налаштований щодо того, що українські робітники, які закріпилися, справді виїдуть, особливо з огляду на невизначеність навколо можливої ​​мирної угоди.
Рухе від ЄБРР підкреслив, що компанії можуть використовувати від'їжджаючих працівників як можливість інвестувати в інженерні заходи з економії праці.
Банкіри та інвестори казали, що післявоєнні зусилля з відновлення України можуть стати благом для сусідніх країн, зокрема Польщі.
Але повернення Трампа в Білий дім – і посилення долара, тарифні загрози та невизначеність, які це принесе, а також погіршення віри в зниження ставок Федеральної резервної системи США – створюють складну суміш для політиків.
«Загрози всюди», — заявила на саміті Ана Тріповіч, державний секретар Міністерства фінансів Сербії.
Вона зазначила, що зростання заборгованості в епоху COVID та енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, тепер ускладнилися сильним доларом США, через що для таких країн, як її, було дорожче обслуговування міжнародного боргу.
"Робота на ринку стає все більш складною", - сказала вона. «Сьогодні... ми стикаємося з усіма тими загрозами та викликами, які відбувалися з різницею років».
ForUm

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