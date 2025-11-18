НАТО пришвидшить перекидання військ до кордонів з РФ, – FT

Зношені мости, різні стандарти залізничних колій та складна бюрократія призвели до того, що наразі військам НАТО знадобиться близько 45 днів, щоб добратися від західних портів до кордонів з РФ, — Альянс та ЄС прагнуть скоротити ці терміни до 3–5 днів, усуваючи логістичні «вузькі місця» та уніфікуючи правила, повідомляє Financial Times.

Згідно з оцінками європейських посадовців, перекидання військ від ключових західних портів до країн, які межують з Україною чи РФ, потребуватиме близько 45 днів. Вони заявили, що необхідно скоротити ці терміни до 3–5 днів.

Екскомандувач військ США в ЄС Бен Годжес підкреслив, що військова швидкість залежить від політичного усвідомлення загрози: «Як швидко ми можемо зрозуміти, що вони починають робити? Далі — швидкість ухвалення рішень. Час, коли керівники кажуть: нам треба мобілізуватися, витягувати боєприпаси зі складів. Годинник цокає, і ти хочеш щось зробити до того, як росіяни нападуть».

Перекидання військової техніки Європою ускладнено кількома чинниками:

Різні стандарти ширини залізничних колій. Європейські стандартні габарити вагонів завузькі для габаритної військової техніки, а через нахил колій може відбутися падіння важких вантажів. «Якщо вантаж занадто важкий, він може просто злетіти», — зазначив один з європейських чиновників.

Складна бюрократія. Французький депутат Франсуа Кальфон повідомив, що «для одного і того ж військового конвою» різні країни можуть вимагати різні документи, причому НАТО віддає перевагу паперовому формату через побоювання кібератак.

Як приклад, після повномасштабного вторгнення РФ до України Франція відправила танки до Румунії Середземним морем, а не найкоротшим наземним шляхом через Німеччину. Транспортування танків Leclerc у 2022 році тривало кілька тижнів, оскільки німецькі митники визнали їх занадто важкими для проїзду дорогами.

Альберто Маццола, виконавчий директор Генасамблеї Європейського співтовариства залізниць, наголосив, що ЄС тільки зараз почала усвідомлювати масштаб проблеми. «Нам треба перевірити, які тунелі в Європі придатні для цього», — пояснив він.

Для усунення проблеми із залізничними стандартами, Естонія, Латвія та Литва запустили проєкт Rail Baltica вартістю 24 млрд євро для інтеграції у загальноєвропейську мережу.

Суттєвих змін потребує й автомобільна інфраструктура, особливо в Німеччині, яка є ключовим логістичним центром НАТО. Європейські країни визначили близько 2800 «вузьких місць» в інфраструктурі, які потребують модернізації, скоротивши цей список до 500 пріоритетних об’єктів.

Наразі триває робота над своєрідним «військовим Шенгеном», який має уніфікувати правила переміщення військ. Угоду щодо спрощення таких перевезень вже підписали Німеччина, Польща та Нідерланди.