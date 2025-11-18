Кембриджський словник оголосив слово 2025 року

Традиційно Кембриджський словник оголосив слово року, яке набуло найбільшої популярності за пошуковими запитами користувачів у всьому світі. Словом 2025 року стало parasocial — парасоціальний. Про це повідомили на сайті Кембриджського словника.

Слово парасоціальний описує відчуття сильного зв’язку з відомою людиною, з якою особисто не знайомі, персонажами книги, фільмів, серіалу або зі штучним інтелектом, зокрема з чат-ботами.

«Оскільки соціальні мережі посилюють близькість, яку фанати відчувають зі своїми улюбленими знаменитостями, а також зі зростанням популярності штучного інтелекту та чат-ботів, які можуть здаватися реальними людьми, слово для цих односторонніх стосунків — парасоціальний — переживає свій власний момент», — зазначили на сайті Кембриджського словника.

Там додали, що пошукові запити за терміном «парасоціальний» у Кембриджському словнику різко зросли 30 червня 2025 року, коли YouTube-стрімер iShowSpeed ​​заблокував фаната, який назвав себе «парасоціальним користувачем номер 1», тобто тим, хто відчуває сильний зв’язок зі стрімером попри те, що вони не спілкуються та особисто не знайомі.

Окрім цього запити продовжували зростати після того, як в Мережі почали обговорювати етичність впливу штучного інтелекту на неповнолітніх користувачів, а також вплив відомих людей через сторінки в соціальних мережах, за якими малолітні користувачі можуть спостерігати безперешкодно.

Одним з парасоціальних моментів року назвали заручини співачки Тейлор Свіфт та відомого американського футболіста Тревіса Келсі, адже за цією подією активно слідкували мільйони шанувальників обох знаменитостей.