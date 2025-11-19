Знакове турне: що показав та завуалював європейський вояж Зеленського

У вівторок, 18 листопада, візитом до Іспанії завершується триденна європодорож президента Володимира Зеленського. Протягом крайніх трьох днів глава української держави загалом відвідав три країни. Про те, з чим повертається до Києва нинішній очільник Банкової і чому це вкрай важливо на нинішньому етапі російсько-української війни – далі в матеріалі ForUA.

У понеділок, 17 листопада, президент Володимир Зеленський і його французький колега Емманюель Макрон підписали у Парижі декларацію про наміри щодо «співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання». Документ, який нинішній господар Банкової називає історичним, передбачає закупівлю для офіційного Києва до 100 французьких винищувачів Rafale, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, ракети класу «повітря-повітря», авіабомби, тощо.

«Уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники», повідомив Зеленський. Крім того, в рамках візиту українського лідера було досягнуто угоди про придбання Україною 55 електровозів у французької машинобудівної компанії Alstom.

До речі, на спільній з Зеленським пресконференції президент Франції припустив, що війна в Україні завершиться до кінця його мандата. «Я думаю, що миру ми досягнемо раніше 2027 року», - констатував пан Макрон.

Резюмуючи, можна констатувати: офіційний Париж фактично каже, мовляв, ми готові не просто постачати зброю, ми готові інтегрувати українську оборонку в європейську. Втім, очевидно, що і пану Макрону цей візит Зеленського теж був потрібен, позаяк Франція хоче підкреслити свою роль європейського лідера в підтримці України - особливо зараз, коли дехто у Білому домі починає розглядати варіанти так званих розумних компромісів.

До Франції Зеленський приїхав з Греції, де побував з офіційним візитом у неділю, 16 листопада. В Афінах в результаті було підписано угоду про постачання американського скрапленого газу. Таким чином, Греція стає хабом для американського LNG, а Україна отримає блакитне паливо через грецькі термінали вже з січня 2026-го. Технічно це виглядає так: знижка в 46% для вітчизняного «Нафтогазу» і стабільний маршрут через Болгарію, Румунію та Молдову. До речі, Греція вже домовилась із США про 0,7 мільярда кубометрів газу щорічно з 2030-го. Це, як вважають профільні експерти, не просто контракт, а по суті нова енергетична реальність регіону, у якій країні-агресорці Росії більше немає місця біля «труби».

Фінальним акордом євро турне президента Зеленського став візит до Іспанії 18 листопада. Принагідно зазначимо, що безпекова угода з Іспанією від 2024 року передбачає 1 млрд євро військової допомоги, а також внески Іспанії через Європейський фонд миру та довгострокову підтримку до 2027 року. Іспанія вже передавала Україні Patriot-ракети, Leopard 2A4, боєприпаси, антидронові системи, а також активно тренує наших військових, зокрема на NASAMS і в рамках місії ЄС (EUMAM-UA). Зараз, за словами Зеленського, акцент візиту – ППО та підготовка до зими: посилення систем, ракети, міцніші енергетичні рішення. Загалом Іспанія, яка відверто кажучи, за роки повномасштабної війни не була найгучнішою у підтримці офіційного Києва, тепер активно поглиблює співпрацю після минулорічної угоди про безпеку. Це вельми та вельми показовий штрих в тому сенсі, що навіть ті держави, які традиційно трималися осторонь, врешті-решт зрозуміли: зупинити путінську Росію у їхніх власних інтересах.

Аналізуючи підсумки європейського турне українського президента, політолог, кандидат політичних наук Ігор Петренко констатує: «По-перше, Росії не вдалося ізолювати нас. Навпаки – географія підтримки тільки розширюється. По-друге, це вже не про гуманітарну допомогу чи політичні декларації. Це про довгострокові контракти, спільне виробництво, інтеграцію в європейську безпекову архітектуру. Москва розраховувала, що Європа втомиться, що внутрішні суперечки паралізують нас, що можна буде виставити Україну як «токсичний актив». Не вийшло. Три візити Зеленського за три дні показують: стратегія є, вона працює, і вона приносить конкретні результати. Зеленський наразі демонструє те, що в дипломатії називають «активною позицією» - не чекати, поки хтось вирішить твою долю, а самому формувати порядок денний. Від газових контрактів до винищувачів пʼятого покоління – це все елементи однієї картини: України, яка не виживає, а будує своє майбутнє. І найголовніше – це майбутнє будується не всупереч Європі, а разом з нею. Бо у підсумку всі розуміють просту річ: якщо впаде Україна, наступними будуть інші. А цього ніхто не хоче».

Падіння офіційного Києва Європа дійсно не хоче і наразі Єврокомісія (ЄК) готує Україні фінансування на наступні два роки. Проєкт фінансування розробили, розраховуючи, що війна в Україні закінчиться наприкінці 2026 року. Редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк напередодні повідомив, що, за підрахунками Єврокомісії, Україна потребуватиме у 2026 році 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд – на військові потреби. А на два роки – 2026-2027 – ЄС оцінює потреби України в 135 млрд євро, з них 83 млрд – на армію.

Загалом Єврокомісія розглядає три варіанти фінансування України на наступні два роки: двосторонні гранти, позика з бюджету ЄС із запозичень на зовнішніх ринках та позика з використанням заморожених активів Росії.