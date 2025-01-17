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Прокуратура скерувала до суду справу проти чотирьох посадовців Гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині, що належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго.

Про це повідомляють «Кременчуцькі новини» з посиланням на сайт Офісу генерального прокурора. 

Зараз Костянтин Жеваго перебуває за кордоном, переховуючись від українського правосуддя.

Підприємство, маючи ліцензію на видобуток залізної руди, незаконно обробляла та реалізовувала інші породи корисних копалин. За кілька років такої діяльності ГЗК завдав збитків державі на понад 157 мільярдів гривень.

«Ось така вона ціна зради. І поки українці закривають збори, донатять, віддаючи останні 5-10 гривень, хтось не соромиться красти мільярдами. Прикро те, що ці гроші це не просто цифри, а реальні життя наших військових, які могли бути врятовані. Це мати, яка могла побачити свого сина чи доньку живими. Задумайтеся про масштаби. За ці кошти наша держава могла б придбати 11 мільйонів fpv-дронів чи 4 млн «ребів», чи 400 тисяч позашляховиків чи понад тисячу американських бойових машин Bradley», - зазначається в повідомленні.

«Для порівняння, 16 січня стало відомо про щорічну допомогу Британії Україні у розмірі 3,6 млрд доларів. Сума, яку вкрав Жеваго на ГЗК, більша. А кожен вкрадений мільярд це вкрадені дрони, бронежилети, каски, які не дійшли до наших солдатів. Це пальне, яке не потрапило до фронту, це зброя, яка не знищила ворога. А могла б. Зараз обвинувальний акт стосовно посадовців ГЗК скерували до суду. А саме перед Фемідою постануть голова правління, його заступники та два начальника відділів. Але олігарх Жеваго, справжній винуватець, досі ховається. Та правосуддя невідворотнє, зрадник має відповісти за кожну вкрадену копійку, за кожне життя, яке не вдалося врятувати через його злочини», - зазначається в репортажі. 
ForUm

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