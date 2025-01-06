Екс-президент Франції Ніколя Саркозі починає судовий процес у Парижі, пов'язаний з підозрою у незаконному фінансуванні його президентської кампанії 2007 року з боку режиму Муаммара Каддафі. Судові слухання розпочнуться 6 січня 2025 року і триватимуть до 10 квітня. Про це повідомляє RFI та AP News.

Саркозі, якому зараз 69 років, обвинувачується у корупції, незаконному фінансуванні кампанії та приховуванні розкрадання державних коштів. Якщо його визнають винним, він може отримати до 10 років позбавлення волі. У справі також фігурують 12 інших осіб, включаючи колишніх міністрів, які заперечують всі звинувачення.

Судові слухання стосуються угоди, в рамках якої Саркозі та його команда нібито обіцяли допомогти Каддафі поліпшити міжнародний імідж в обмін на фінансування його кампанії. Саркозі заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що не отримував жодних коштів від Каддафі.

Докази та свідки

Справу підтримують свідчення семи колишніх лівійських чиновників, а також документи, які нібито підтверджують фінансові трансакції. Серед обвинувачених також є бізнесмен Зіад Такіеддін, який стверджував, що передавав гроші на кампанію, але згодом відмовився від своїх свідчень.

Саркозі вже має судимості в інших справах, але ця справа може мати найбільший вплив на його репутацію. Судовий процес розпочнеться в умовах, коли Саркозі ще не носить електронний браслет, призначений йому за інші злочини.

Саркозі та його адвокат висловлюють впевненість у тому, що суд розгляне справу об'єктивно, незважаючи на те, що обвинувачення вважають його версію подій "конструкцією" прокуратури.