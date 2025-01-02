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У Чорногорії в селі Байіце поблизу міста Цетинє сталася масова стрілянина, в результаті якої загинуло 12 осіб, включаючи двох дітей. Інцидент стався у середу ввечері, коли 45-річний чоловік відкрив вогонь у ресторані та на інших локаціях.

За даними RFI та AP News, стрілець, ідентифікований як Ацо Мартинович, покінчив життя самогубством після того, як був оточений поліцією. Поліція повідомила, що він вживав алкоголь перед інцидентом, який почався з конфлікту в ресторані.

Реакція влади

Прем'єр-міністр Мілоїко Спайич назвав подію "жахливою трагедією" і заявив про намір посилити контроль за володінням зброєю в країні. Президент Яков Мілатович висловив своє "шок і потрясіння" від трагедії.

Ситуація в регіоні

Цетинє, колишня королівська столиця Чорногорії, відоме своєю історією та культурою, але також має проблеми з організованою злочинністю. За даними Small Arms Survey, у країні нараховується близько 245,000 одиниць вогнепальної зброї.

Цей інцидент став другим масовим вбивством у Цетинє за останні три роки. У серпні 2022 року інший нападник вбив 10 осіб, включаючи двох дітей, перш ніж був застрелений перехожим.
ForUm

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