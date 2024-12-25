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Уряд Ірану відновив доступ до WhatsApp і Google Play, скасувавши дворічну заборону, зазначила офіційна інформаційна агенція IRNA. Це оголошення відбулося 25 грудня 2024 року, коли влада Ірану заявила про це в результаті засідання Верховної ради кіберпростору, яке очолював реформаторський президент Масуд Пезешкіан.

Міністр зв’язку Ірану Саттар Хешемі зауважив у своєму пості на платформі X, що це є «першим кроком» у напрямку зняття обмежень і запевнив, що «процес буде продовжений», що свідчить про можливість розблокування інших послуг. За словами мешканців Тегерана, багато з них змігли відновити доступ до зазначених сервісів на комп’ютерах, проте з мобільними телефонами ситуація поки що залишається проблемною.

Заборона на WhatsApp і Google Play була введена у 2022 році під час масових протестів, викликаних смертю жінки, яку затримала іранська поліція моралі за ймовірне порушення суворих стандартів одягу. Протести зазнали спаду у 2023 році після жорсткої відповіді з боку поліції та правоохоронців, що призвело до загибелі сотень людей і ув’язнення тисяч.

WhatsApp є третьою за популярністю платформою для обміну повідомленнями в Ірані, поступаючись лише Instagram і Telegram. Іран постійно блокував доступ до різних соціальних мереж, однак багато користувачів застосовують проксі-сервери та VPN для обходу цих обмежень.
ForUm

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