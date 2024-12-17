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Делегація Панафриканського парламенту поїхала з візитом на тимчасово окуповану територію Донецької області. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест. 

Про це йдеться в заяві відомства. 

На Донеччину поїхали представники Ефіопії, Танзанії, Малаві, Уганди, Південного Судану, Коморських островів, Екваторіальної Гвінеї, Джибуті, Есватіні, Замбії, Сомалі та Мозамбіку.

«Повним абсурдом є зроблені ними в ході цього візиту заяви про протидію колоніалізму, зроблені на українській землі, яка незаконно захоплена росією в ході неоколоніальної загарбницької війни проти України», — наголосили у відомстві. 

Ця поїздка суперечить заявам посадовців Африканського Союзу від 24 лютого 2022 року щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету України. 

МЗС вимагає від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої частини Донеччини та надалі уникати будь-яких контактів з представниками російських ставлеників на захоплених територіях України.

За словами ватажка бойовиків на окупованій частині Донеччини Дєніса Пушиліна, кожен з африканських парламентарів «висловив підтримку Донбасу та солідарність із Росією». Ба більше, вони, попри «інформаційну блокаду», розбираються «в причинах конфлікту», стверджує ставленик Москви.
ForUm

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