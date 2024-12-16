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Вітчизняна крилата ракета «Пекло» вже пішла в серійне виробництво. Наразі виготовлено вже близько сотні одиниць цієї зброї.

Про це пише «Економічна правда».

Таку кількість вдалося виготовити впродовж останніх трьох місяців, а її виробник, як вказують журналісти, лише нарощує потужності.

Точну ціну однієї серійної ракети не розголошують, однак зазначають, що її вартість менша за вартість вітчизняного безпілотника «Лютий».

Раніше агентство «Інтерфакс-Україна» писало, що ракета «Пекло» вже мала п’ять бойових застосувань, серед яких були успішні. Вона здатна розвивати швидкість до 700 км/год і дальність — 700 км.

Один із неназваних українських високопосадовців у коментарі виданню Forbes Ukraine заявляв, що в України є спроможності виготовити 3 тисячі крилатих ракет, про які раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. Для цього лише потрібні контракти на закупівлю продукції.
ForUm

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