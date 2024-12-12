Однією з головних таємниць нелегального ринку електроніки в Україні є мережа «Ябко». Ніхто не розуміє звідки вони з’явилися та завдяки чому зросли до найбільшої мережі в Україні.

Лише уявіть. «Ябко» - близько 110 магазинів, сітка 150 ФОПів та за офіційними даними ДПС, лише за час війни ухилення від сплати податків на 3.3 млрд. грн.. Ну і збут нелегального Apple – як факт. І попри все це вони недоторкані. Про це пише у своєму Телеграм-каналі журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Так, обшуки силовиків інколи відбуваються, але замість закриття ця мережа лише зростає.

На засіданні фінансового комітету всі були шоковані появою «власників» «Ябко», які в стилі «Біба і Боба» несли таку дитячу дичину, що було складно повірити в їх реальну причетність до цієї мережі.

Мова про Миколу Кахнича та Віталія Турковця, історичний виступ яких я ще раз публікую (https://t.me/plinskiymedia/6012).

Саме Кахнич володіє торгівельною маркою «Ябко». (https://t.me/plinskiymedia/6013)

Але цікаво, що окрім цього бізнесу, цей тандем має мережу компаній які займаються орендою нерухомості. Всі у Львові.

ТОВ "МВ РЕНТ" 45229767

ТОВ "Д-6" 45359479

ТОВ "РЕЙВЕН-СЕРВІС" 45215136

ТОВ "СЕВЕН Р" 45280514

ТзОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ ЮЕЙ" 44526928

ТОВ "Сіті-Девелопмент Груп" 45164071

Дві з цих компаній, ТОВ «Д-6» та ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп», згідно даних YouControl є фірмами пов’язаними з Фінансово-промисловою групою "Група родини Димінських" відомого львівського олігарха та екс-нардепа Петра Димінського.

В свій час він був власником ФК «Карпати», ГК «Контініум» (WOG) та телеканалу ZIK.

Димінський та його родина дійсно мають великі інтереси на ринку львівської нерухомості, тому схоже що Кахнич та Турковець якось інтегровані в групу бізнесмена втікача.

Чи значить це, що Димінський має причетність і до мережі збуту контрабандного Apple «ЯБКО»?

Я цього не знаю, але якщо попередня інформація може бути збігом, то наступна навряд чи.

Слідкуйте уважно.

Після активізації податкової та БЕБ, всі мережі збуту сірих яблук почали «детінізовуватися». Відмовлятися від сіток ФОПів, намагатися реєструвати юрособи та заключати контракти на поставки легальної техніки.

Почало в це грати і «Ябко», зареєструвавши в липні 2024 компанію ТОВ «СПЕШЛТЕХ» 45459088.

Саме від неї, під час дослідження «ТЕСТ», в «Ябко» були продані навушники. Чек публікую. (https://t.me/plinskiymedia/6013)

Але власником цієї компанії не стали Кахнич або Турковець. Цей вантаж вони поклали на таку собі Анну Брижак.

Не складно з’ясувати, що до реєстрації ТОВ «СПЕШЛТЕХ» Анна Брижак була директором та співвласником лише єдиної компанії, ТОВ "В-113".

Ви не повірите, але вона теж займається здачею в оренду нерухомості та входить до ФПГ "Група родини Димінських". У 2023, Анна Брижик зайшла в бенефіціари ТОВ "В-113" замість доньки Димінського Жанни.

Але влітку 2024 Брижак з компанії Димінського раптово виходить та реєструє ТОВ «СПЕШЛТЕХ», яка стає юридичною особою від імені якої в мережі «Ябко» починають продавати Apple.

Соупадєніє? Не схоже.

Тепер про ОККО.

Оскільки ТОВ «СПЕШЛТЕХ» став офіційним продавцем електроніки, то він її має десь купувати.

Згідно даних моїх джерел у податковій, одним з постачальників «ЯБКО» стала компанія ТОВ «Емеральд – Трейд» (https://t.me/plinskiymedia/6022), зареєстрована в липні 2023. Її власниця - Ірина Григорчук.

Бажання Григорчук зайнятися ринком електроніки виглядає дивним, адже починаючи з 2010 по 2023 вона була директором кількох компаній нафто-паливного ринку.

З 2012 по 2021 вона була директором ТОВ ТОВ "ФОРТУНА-СЕРВІС" 30076718 яка входить в групу компаній «Галнафтогаз» OKKO GROUP Віталія Антонова. (https://t.me/plinskiymedia/6022)

З 2010 по 2016 Григорчук очолювала ТОВ "ЕКСІМ ТРЕЙД-ІНВЕСТ", яке також входило в OKKO.

Паралельно, з 2010 по 2020 вона була директором ТОВ «ПЛОМІНЬ» бенефіціаром якої був все той же власник ОККО Віталій Антонов. Зараз компанія входить в пул АЗС UPG, але то вже таке.

Через прямий зв’язок з Віталієм Антоновим, Ірина Григорчук, в реєстрах, навіть маркується як особа пов'язана з PEP “Політично значуща особа”. (https://t.me/plinskiymedia/6022)

На підтвердження всього цього додаю купу скрінів.

Висновки робити не буду, самі якось, бо я вже не можу. Але схоже, що Apple, таки об’єднує людей. Навіть таких різних.)