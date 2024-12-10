Естонські друзі Шацької громади (Волинська область) з муніципалітету Ріуґе зробили волинянам чудовий подарунок до різдвяних свят – шкільний автобус Scania, який стане у пригоді учням громади. Окрім цього, естонські друзі передали цінне обладнання для гуртка малювання, спортивної та музичної шкіл.

“Ця допомога – яскравий приклад справжньої дружби та підтримки в непрості часи”, – відзначила заступниця Шацького селищного голови Людмила Єрофеєва, повідомляє онлайн-газета "ПолітАрена".

Вона подякувала Бритті Вагтер (Britt Vahter) та її команді – Уно Канґру (Uno Kangro), Вівіці Наґел (Viivika Nagel), Віллу Тедеру (Villu Teder), Індреку Ульперу (Indrek Ülper), Юрі Кукку (Jüri Kukk).

Проєктний менеджер Шацької селищної ради Катерина Коверзнєва також згадала про особливі зусилля Асоціації малих міст України, яка подарувала можливість для встановлення теплих зв’язків між естонською та українською громадами.